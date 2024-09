Les Républicains saluent l’installation du nouveau gouvernement

Au nom de la Fédération Les Républicains de La Réunion, je salue chaleureusement l’installation du nouveau gouvernement dirigé par Michel Barnier. Dans un monde frappé par des crises d’une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, notre pays se trouve à un tournant décisif. La France souffre, et les Français attendent des réponses claires et fortes à leurs préoccupations quotidiennes (Photo www.imazpress.com)

Il est plus que jamais urgent d’agir : redonner du pouvoir d’achat, valoriser le travail, et restaurer le lien de confiance qui s’est distendu entre les élus et la population. Comme le disait si justement le général de Gaulle : "la politique de la France ne se fait pas à la corbeille."

L’heure n’est plus à la politique politicienne mais à la confiance et à la concorde en ayant une véritable vision gaulienne des politique publique avec la bonne volonté de toutes les forces vive de notre pays pour qu’ensemble nous réussissions à relever les défis de notre temps.

Nous avons toutes confiance dans notre famille politique, de veiller à ce que l’intérêt supérieur de la nation demeure notre priorité absolue. C’est ce message d’espoir que je perçois dans la nomination de figures éminentes de notre famille politique à des postes clés.

Je forme le vœu que ce nouveau gouvernement réussisse à relever les défis qui l’attendent, et adresse mes encouragements et félicitations à l’ensemble de la nouvelle équipe gouvernementale.

Michel Fontaine



Président de la Fédération Les Républicains de La Réunion