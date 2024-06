Les résultats de ce soir ont révélé une crise profonde de notre société, marquée par une abstention record. Nous avons Cette désaffection des urnes témoigne d'un malaise généralisé et d'une perte de repères au sein de notre pays. Face à cette situation alarmante, il est impératif de reconnaître et d'aborder les causes sous-jacentes de cette crise. C’est aussi un rejet de la politique qui est menée depuis plusieurs années et qui malmène les Réunionnais (Photo : www.imazpress.com)

Cette abstention c’est le symptôme d'une société en crise, et je pense le reflet d'un sentiment de désillusion et de méfiance envers les institutions politiques. Les citoyens se sentent de plus en plus éloignés des décisions qui affectent leur quotidien et doutent de la capacité des élus à répondre à leurs préoccupations. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle s'accompagne d'une montée des inégalités sociales et économiques, exacerbées par des crises successives.

On peut parler de l’emploi avec près de 154 000 demandeurs d’emplois Réunionnais, des salariés pauvres, l’absence de politique de logement, de la timidité politique sur l’urgence climatique , de la situation des agriculteurs et chefs d’entreprises .... En bref de notre avenir bien sombre dans l’Océan Indien.

Nous devons agir ensemble pour reconstruire la confiance et revitaliser notre démocratie. Il est essentiel de rétablir un dialogue ouvert et constructif entre les citoyens et leurs représentants, de promouvoir la transparence et de garantir que chaque voix soit entendue et prise en compte. Cela nécessite des réformes profondes, non seulement au niveau des institutions politiques, mais aussi dans notre modèle économique et social.

Il est temps de réinventer un projet de société qui puisse redonner espoir et perspective à chacun.

Cela passe par une éducation plus inclusive, une justice sociale renforcée, et un engagement ferme en faveur de la solidarité et du bien-être collectif. Nous devons également encourager la participation citoyenne et développer des mécanismes permettant une implication directe des citoyens dans les processus décisionnels.

Nous traversons une période difficile, mais c'est dans ces moments de crise que nous devons faire preuve de résilience et de solidarité.

Ensemble, nous avons le pouvoir de redéfinir les bases de notre société et de construire un avenir plus juste et équitable pour tous.

Allons œuvrer pour un renouveau démocratique et social. Je serai candidat aux Elections Législatives prochaines.



Erick Fontaine