Ces élections se sont déroulées dans le calme à Saint-Louis. Nous avons bien évidemment comme sur toute l’île un taux de participation très bas. Ici comme ailleurs, les électeurs sont plus captivés par les scrutins locaux que par ces élections européennes (Photo : www.imazpress.com)

Cette abstention traduit notamment le fait que la campagne des européennes n’a pas été audible à La Réunion où les enjeux du Parlement Européen sont pourtant déterminants pour nos institutions et entreprises, mais au final peu perceptibles pour la population.

Faut-il voir un frein dans le mode de scrutin (à la proportionnelle sur un seul tour) auquel les citoyens sont moins habitués ? Faut-il y voir par ailleurs le fruit d’un déficit de représentativité des Réunionnais sur les listes candidates ?

Ce qui est sûr, c’est que les résultats donnent à voir une fois de plus la montée des extrêmes et du populisme sur notre île… C’est triste pour un territoire comme le nôtrepourtant marqué par les valeurs du vivre-ensemble. C’est probablement le fruit de la colère et de l’insatisfaction des habitants confrontés à un quotidien de plus en plus difficile…C’est en tout cas une invitation à revisiter nos modes d’agir, à toutes les échelles…