Les Réunionnais toujours solidaires avec le peuple Chagossien

Du 15 au 17 octobre 2024, Olivier Bancoult, accompagné de Liseby Élysée et Suzelle Baptiste, étaient à La Réunion pour informer la population réunionnaise, sur les derniers développements de leur combat.

Une Avancée Historique

En effet le jeudi 3 octobre 2024, la Grande-Bretagne et Maurice ont annoncé avoir trouvé un accord pour la souveraineté de l’île Maurice sur l’Archipel des Chagos, avec mention de l'important dossier du retour des Chagossiens. Les réactions ont été nombreuses, chaleureuses, mais inquiètes concernant Diégo-Garcia.

Le 13 octobre, à Maurice, l’Assemblée Générale Extraordinaire élargies des Chagossiens, dont 190 natifs, a discuté de la situation. Après débats, la position unanime a été consignée dans une résolution. Mandat a été donné au Groupe Réfugiés Chagos, dirigé par Olivier Bancoult, pour porter la voix de tous les Chagossiens auprès des gouvernements Britannique et Mauricien . Par la suite les 1

Chagossiens d’Angleterre et des Seychelles ont rejoint la position et les décisions prises lors de l’AG extraordinaire du 13 octobre 2024 . 2

Le Comité Solidarité Chagos La Réunion et le Mouvement Réunionnais pour la Paix remercient la délégation pour son séjour fructueux et assurent le peuple Chagossien de tout leur soutien dans la phase actuelle.

L’action continue : Appel à participer.

Aux Réunionnaises et Réunionnais, nous vous remercions pour vos marques de solidarité et de sympathies. Ce qui nous encourage "d'aller de l'avant", comme dit Olivier Bancoult.

Nous lançons à nouveau un appel aux bonnes volontés pour nous accompagner dans cette phase importante. Nous devons examiner la suite que les Chagossiens donnerons à leurs combats, pour mettre en place un programme d'actions concrets et efficients.

C'est dans ce contexte que nos deux organisations se réuniront en séminaire de travail, le samedi 9 novembre, de 9h à 11h30, au Port. Un document de synthèse sera publié après accord de la partie Chagossienne. Nous vous invitons tous à participer à cette séance de travail.

Le Comité Solidarité Chagos La Réunion