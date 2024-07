Les urnes ont rendu leur verdict, ce soir, et j’en prends acte. Mais l’effusion de joie d’une élection ne doit pas faire oublier les soucis qui minent le quotidien de nos concitoyens. Le moment est grave et doit nous inciter à davantage d’écoute et d’humilité face à ce scrutin historique. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Que dire aux électeurs qui n’y croient plus et qui ont voté pour “un changement” ? À ceux qui nous ont dit “Nou la essaye la droite, nou la essaye la gauche, la pa marshé, allon change un coup”.

Ces mêmes électeurs qui ont le sentiment d’être bernés élection après élection. Qui ont le sentiment, ce soir, que les mêmes sont encore et toujours là et que la digue républicaine n’est finalement là que pour maintenir ceux qui sont déjà en place.

Cette défiance significative de nos électeurs doit nous alerter sur la fracture politique et sociale qui touche actuellement l’ensemble de notre pays.

Aux électeurs qui ont exprimé leur colère et leur ras-le-bol lors de ce scrutin : je voudrais dire que je comprends et j’entends cette profonde désillusion et cette exigence exprimée à l’égard de toute la classe politique.

A tous les électeurs de la 5è circonscription, à tous les républicains qui ont utilisé leur droit de vote dans l’espoir de construire un monde meilleur demain, je vous souhaite à tous de rester mobilisés et vigilants.

Pour ma part, je prendrai pleinement ma part de responsabilité et resterai vigilante afin de porter les sujets majeurs qui minent actuellement le quotidien des classes populaires et moyennes, tel que la vie chère, l’insécurité, le pouvoir d’achat et le logement.

Ensemble, continuons à être des citoyens engagés pour que chacun puisse trouver sa place dans notre société.

Trouver des solutions réunionnaises aux problèmes réunionnais doit rester collectivement notre boussole afin de permettre à notre population d’accéder à un cadre de vie sécurisé, à un logement décent et de pouvoir vivre de leur travail à leur juste valeur.

Anne Chane-Kaye-Bone