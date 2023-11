Lettre au Ministre de la Santé

Le CHU de La Réunion est en grande difficulté financière et je m’étonne que le Gouvernement et l’ARS ne saisissent pas la gravité de la situation. (Photo photo RB imazpress)

Il est question ici de la santé, de la santé de tous les Réunionnais mais aussi des habitants de l’Océan Indien. Encore une fois, j’insiste sur le fait que la santé n’est pas une marchandise et qu’elle ne doit souffrir d’aucune espèce d’économie.

À ce jour, le CHU présente un déficit de 50 millions d’euros et 35 millions de dettes sociales.

Un contexte qui inquiète au plus haut point le personnel hospitaliers, la direction et les patients.

De ce fait, des services ferment faute de recrutement, les absences ne sont pas remplacées, des rendez-vous sont annulés, le matériel médical n’est plus (ou peu) contrôlé, des factures restent impayées et quand elles le sont, il faut attendre entre 70 et 80 jours alors que le délai est de 30 jours. C’est la raison pour laquelle les prestataires extérieurs ne veulent plus intervenir.

Par ailleurs en raison de ses dettes sociales, le CHU ne peut pas prétendre à des aides européennes pour ses missions d’intérêt général (MIG), parce qu’il faut être à jour de ses cotisations sociales.

Tout un ensemble de facteurs qui nous font craindre d’une nette dégradation de notre système de santé dans les prochains mois, voire prochaines semaines si vous n’apportez pas rapidement des solutions.

Pourtant des solutions existent:

En premier lieu, je dénonce un scandale. Une enveloppe financière de 1 Milliard d’Euros est dégagée et est prévue pour s’étaler jusqu’en 2029, mais tous les crédits ont été consommés en 2023. Zéro euro pour notre territoire, pourquoi La Réunion a-t-elle été oubliée voire ignorée ?

Plus grave, la Cour des comptes, dans un rapport, écrit : « l’enveloppe pour aléas a été allouée sans respecter ni son objet, ni le calendrier prévu et en fonction de critères non transparents. »

Monsieur le Ministre, ce sont des remarques extrêmement graves qui, à mon avis, nécessitent des explications. Nos hôpitaux ont été privés de moyens financiers sans raison alors que notre service public est en danger.

Compte tenu de notre nombre d’habitants, 860 000, une partie de cette enveloppe auraient suffi à régler le déficit du CHU.

Par ailleurs, pourquoi nos hôpitaux ne pourraient-ils pas bénéficier d’un effacement de la dette sociale comme en bénéficient certaines entreprises ?

Enfin, je veux encore une fois de plus souligner que la situation à La Réunion n’a rien de comparable avec celle de l’hexagone. Ici, la vie est plus chère, les coûts des produits sont supérieurs à ceux de l’hexagone, mais en même temps, le CHU augmente son offre de soins.

Il doit aussi assurer des Evasan (évacuation sanitaire) de Mayotte. Le nombre de rotations a été multiplié par 4 en quelques années seulement.

Ma démarche s’inscrit pleinement en soutien à l’intersyndicale de lasanté mais aussi à la motion des médecins de la CME en date du 27 octobre qui appellent au secours et refusent tout plan d’austérité ; s’opposent au gel des projets de prise en charge de la population tel que décrits dans le projet médico-soignant ; exigent un accompagnement à la hauteur du déficit structurel. Ils veulent maintenir et même améliorer la qualité de l’offre de soins que les habitants sont en droit d’attendre comme sur le reste du territoire français.

Notre CHU est dynamique, son personnel est motivé mais épuisé.

Aussi, Monsieur le Ministre, il vous revient de prendre des mesures urgentes et concrètes pour sauver notre hôpital. La santé d’un Réunionnais n’est pas inférieure à la santé de n’importe quel autre Français.

Aussi des solutions existent et permettez-moi de relayer, d’insister sur un certain nombre de décision à prendre :

1. Réhausserl’ONDAM (objectif national des dépenses de l’assurance maladie). De 3 à 4% actuellement, il pourrait s’aligner sur le taux d’inflation qui est de 8%.

2. Revaloriser le coefficient géographique comme s’y étaient engagés le Président de la République et le Premier Ministre de l’époque, Monsieur Jean Castex. De 31% aujourd’hui il devrait passer à 38% à minima.

3. Revoir la codification des actes médicaux.

4. Revoir à la baisse le taux de T2A qui est de 55% ici alors qu’il est de -50% dans l’hexagone. De plus, les missions d’intérêt général (recours, enseignement, recherches) relèvent plus d’une dotation de l’Etat et non de la T2A.

5. La Réunf ion doit bénéficier de la quotepart de l’enveloppe d’aide aux hôpitaux d’un montant de 1 milliard d’euros.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire Monsieur le Ministre en l’expression de ma haute considération.Monsieur le Ministre,