CHU de La Réunion : "aujourd’hui, nous sommes à un point de rupture"

La situation du CHU de La Réunion attire à nouveau notre attention. Face à la gravité de la situation, une rencontre a été organisée sur le parvis du CHU nord ce jour.

L’intersyndicale composée des représentants des organisations syndicales, accompagnés des parlementaires Audrey Bélim, Sénatrice de La Réunion et Philippe Naillet, député de la 1ère circonscription, requérons une audience auprès de votre ministère afin de sortir d’une crise sanitaire sans précédent au sein des hôpitaux de La Réunion.

Cette situation porte atteinte à la continuité des soins et à la qualité de service, impactant de facto la santé des Réunionnaises et des Réunionnais ainsi que de l’ensemble des Français et étrangers de la zone océan Indien pour lesquels le CHU est l’hôpital de référence.

Nous rappelons que notre Centre Hospitalier Universitaire est le seul hôpital public universitaire de tout l’océan Indien.

Contrairement à nos compatriotes de l’Hexagone, nous n’avons pas la possibilité de compter sur des transferts interrégionaux vers les hôpitaux spécialisés en cas de nécessité. Par ailleurs, les conditions de transfert aérien augmentent les risques de mortalités supplémentaires qui s’additionnent aux 20% déjà existants lorsque les services souffrent de situations de sous-effectif.

Monsieur le Ministre, les risques pour le CHU de La Réunion sont hélas connus depuis un certain temps.

Aujourd’hui, nous sommes à un point de rupture. Ce jeudi 2 novembre 2023 a été déposé par l’intersyndicale un préavis de grève illimitée auprès de la Préfecture de La Réunion.

Nous souhaitons vous rencontrer urgemment, Monsieur le Ministre, afin d’obtenir des solutions rapides notamment sur le maintien de la continuité des soins digne de notre pays.

Nous demandons à ce que l’on se réfère stricto sensu au diagnostic partagé de la situation financière des hôpitaux de La Réunion avec l’ARS.

Cette enveloppe exceptionnelle répondrait aux engagements républicains et favoriserait le maintien des soins qui est aujourd’hui en péril.

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer dans les prochains jours. Nous regrettons que les échanges avec l’ARS depuis fin août 2023 restent sans réponses. Par ailleurs, les tensions sont exacerbées depuis la découverte de l’exclusion de notre hôpital de l’enveloppe d’1 milliard d’euros destinée aux hôpitaux de France et dont le financement s’étalait jusqu’en 2029.

Monsieur Le Ministre, l’ARS a déclaré qu’elle n’était pas seulement le relais de l’hôpital public auprès de votre Ministère. En ce sens, nous, intersyndicale et élus, vous demandons une audience afin d’agir avec célérité.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, notre considération la plus haute.