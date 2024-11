Lettre aux élus : envers les prisonniers politiques et Georges Ibrahim Abdallah

Nous souhaitons attirer votre attention sur le cas de Georges Ibrahim Abdallah, condamné en 1987, libérable depuis 1999, et toujours en prison (Photo : AFP)

Ce communiste libanais et chrétien de religion, est le prisonnier politique le plus ancien dans une prison française, et en Europe plus largement.

Le 15 novembre prochain, le tribunal d’application des peines doit rendre une décision à une énième demande de libération conditionnelle émanant de Georges Ibrahim Abdallah qui est détenu par la Justice française depuis 40 ans !

Il est essentiel que les élu.es de La Réunion, concerné.es à double titre – en étant à la fois élus de la République française et issus d’un peuple ayant et connaissant un continuum colonial – prennent position.

Il est également temps d’en finir avec une détention dont la durée est une honte pour la France.

A l’ensemble des élu.es de l’île de la Réunion, ainsi qu’à tous les citoyen.nes y résidant, soucieux de la Justice en France et plus globalement au Proche-Orient, nous vous demandons de nous rejoindre la veille du verdict, le jeudi 14 novembre prochain, à 17H30, devant la Préfecture de Saint-Denis. Rassemblons-nous afin de porter les revendications justes et légitimes du prisonnier politique détenu illégalement par la France, ainsi que tous les autres prisonniers palestiniens et libanais, détenus illégalement par Israël.

Nos revendications sont les suivantes :

- la libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah ;

- la libération de tous•tes les prisonnier•ères politiques ;

- l’annulation de toutes les charges contre les militant•es pro palestinien•nes en France ;

- le démantèlement de toutes les colonies, depuis Israël jusqu’à Kanaky ;

- le cessez le feu immédiat et permanent à Gaza et au Liban ;

- la fin du génocide des palestiniens.

Soyons nombreux•ses pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et pour défendre le droit des peuples à la résistance au colonialisme et à l'impérialisme !

Ensemble, tentons de mettre fin à ce déni de justice qui ternit l’image de notre pays et plaçons-nous du bon côté de l’histoire.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Pour le Groupaz Larényon-Paléstine / Collectif La Réunion-Palestine