Loi de finances : le BTP salue la fin d’une période d’incertitude préjudiciable aux petites entreprises

En ayant recours à l'article 49.3, le Premier ministre a engagé sa responsabilité sur l'adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale, mettant enfin un terme à l’immobilisme politique très préjudiciable pour les perspectives d’activité des entreprises artisanales du BTP (Photo : www.imazpress.com)

La Capeb accueille avec satisfaction cette nécessaire adoption du budget.

La Capeb relève avec satisfaction que le budget adopté prend en considération un certain nombre de mesures pour être à la hauteur du défi de la rénovation et préserver ainsi l’activité des petites entreprises et le pouvoir d’achat de leurs clients.

La Capeb, qui s’était mobilisée pour maintenir les crédits alloués à MaPrimeRénov’, salue la stabilité des capacités d’investissement rassurantes pour les particuliers.

Cette décision traduit la prise de conscience par le gouvernement et les parlementaires de l’importance stratégique du marché de la rénovation dans la transition énergétique.

Autre bonne nouvelle pour la rénovation énergétique des logements : l’intégration des travaux de rénovation énergétique d’un logement principal au dispositif d’exonération des droits de mutation à titre gratuit s’appliquant aux dons intrafamiliaux. Un levier supplémentaire pour faciliter la réalisation de ce type de travaux.

Deux autres sujets de satisfaction pour la Capeb :

• La suppression des formulaires Cerfa pour l’attestation des taux de TVA réduits sur les travaux de rénovation que nous appelions de nos vœux.

• La mise en place d’un seuil unique de franchise de TVA à 25 000 euros, qui permet de renouer avec la vocation initiale des micro-entreprises, à savoir celle d’un tremplin vers une activité pérenne et un statut protégeant mieux le chef d’entreprise. Néanmoins, cela ne doit pas faire oublier la nécessité de faire baisser globalement la pression fiscale sur le coût du travail dans l’ensemble des entreprises en refondant le modèle de financement de la protection sociale de notre pays.

Enfin, la Capeb accueille avec soulagement le maintien de l’accompagnement de l’apprentissage pour les petites entreprises, après des semaines de mobilisation sur ce sujet. Cette décision est de nature à conforter l'engagement des entreprises artisanales du bâtiment en faveur de la formation des jeunes et leur rôle majeur dans l’emploi local et dans la transmission des savoir-faire.

Si les mesures budgétaires apportent des réponses partielles, elles ne sauraient constituer une stratégie à elles seules. L’enjeu réside dans la mise en œuvre de politiques complémentaires permettant d’embarquer l’ensemble des entreprises, des acheteurs et des ménages vers une transition énergétique inclusive et efficace.

Fidèles à nos engagements nous saluons les parlementaires et le gouvernement pour cette première prise en compte de notre forte interpellation. Nous continuerons de proposer des solutions concrètes pour allier transition écologique, justice sociale et dynamisme des TPE.

Cyrille Rickmounie, président de la CAPEB