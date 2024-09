Lutte contre la vie chère - Shak kalité na son manyer pou lévé

Rien de ce qui touche les peuples d'Outre-mer ne m'est insensible. En effet, depuis quelques semaines, mes frères et sœurs Martiniquais.es se mobilisent pour protester contre la cherté de vie dans leur Péi et dans un esprit de convergence des luttes sociales en Outre-mer, je m'associe parfaitement à leurs revendications qui sont aussi les nôtres (Photo : rb/www.imazpress.com)

Est-ce que je regrette que cette mobilisation trouve un écho timide à La Réunion ? La réponse est : OUI !

Bien qu'un adage Réunionnais nous dit que « shak kalité na son manyèr pou lévé », Député de la Réunion, en responsabilité, je ne peux pas rester insensible à cette mobilisation en questionnant la responsabilité de l'État sur la situation réunionnaise !

Nous ne pouvons nier que les mêmes qui tiennent l'économie Martiniquaise tiennent aussi l'économie Réunionnaise. Les mêmes marges insolentes pratiquées sur les produits en Martinique sont pratiquées également à La Réunion. Attendre un soulèvement populaire pour réagir reviendrait à attendre que le peuple convulse pour répondre à ses maux.

Les gouvernements, les Ministres des Outre-mer passant, bientôt le/la 7ème, se succèdent à la découverte de nos problèmes et chacun en va de son interprétation et de sa « petite mesurette » alors que dans le même temps, les souffrances de nos populations s'aggravent et celles et ceux qui en sont à l'origine continuent à se gaver.

À La Réunion, il est très urgent que l'État prenne toutes ses responsabilités au moment où tous les rapports sur la vie chère en Outre-mer convergent vers les mêmes causes, celles des concentrations notamment dans la grande distribution, créant des prix et des marges abusifs.

Bien que l'inflation et les taux d'intérêts soient à la baisse dans l'hexagone, les prix sont toujours aussi élevés à La Réunion. L'inflation n'est plus l'alibi !

Monsieur le Préfet, en tant que dépositaire de l'autorité de l'Etat, je vous enjoins de vous ressaisir de la question de la cherté de la vie à La Réunion avec plus de volontarisme en agissant plus vigoureusement auprès des acteurs de la grande distribution notamment sur la transparence des prix et des marges en lien avec l'OPMR, les associations de consommateurs