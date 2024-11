Lutte contre les violences faites aux femmes et dans la sphère intrafamiliale : une mobilisation nécessaire à La Réunion

En 2023, sur l’île de La Réunion, la situation des violences faites aux femmes est alarmante. En moyenne, 12 femmes se présentent chaque jour dans un commissariat pour des faits de violences. Le taux de victimes sur notre département est supérieur à celui de l’Hexagone, avec 14,6% contre une moyenne nationale de 10,6 %. Dans la majorité des cas de violences conjugales, les femmes en sont victimes, tandis que les hommes en sont les auteurs (Photo : www.imazpress.com)

Depuis le début de l’année 2024, nous déplorons déjà 2 féminicides sur notre île. Le parquet de Saint-Denis et Saint-Pierre a enregistré plus de 3.500 affaires instruites l’année passée concernant des violences conjugales. Ces chiffres sont terrifiants, mais combien de victimes restent encore dans le silence, par peur ou par honte ?

Ce 25 novembre, nous avons organisé une sensibilisation au Chaudron contre les violences faites aux seniors. Cette initiative a permis d’échanger avec les résidents de la résidence senior Les Sapotis, accompagnés de seniors du quartier, sur ce sujet qui reste malheureusement tabou à La Réunion mais qui constitue un réel fardeau.

D’autres sujets ont également été abordés lors de cette sensibilisation, tels que les violences faites aux femmes, aux enfants et plus généralement les violences intrafamiliales. Le constat émis lors de cette après-midi auprès de nos aînés est que cette lutte est intergénérationnelle et touche l’ensemble des classes sociales. Pour réduire ce fléau, il est crucial de briser le silence, d’oser en parler et de faire parler autant nos marmailles, que nos gramounes afin d’éviter les drames.

Nous devons nous souvenir de Chloé, 34 ans et mère de famille, de Kalma Beechok, 62 ans, de Dinah, réunionnaise de 14 ans, pour ne citer qu’elles. Nous appelons à une continuité des mobilisations pour lutter contre toutes les formes de violences.

Ensemble, nous pouvons faire la différence et protéger les plus vulnérables.

Legros Dylan

AR chez Osons Ré-Agir