Macron et Le Pen votent main dans la main contre l'exonération de la taxe foncière dans les Outre-mer

Comme annoncé pendant la campagne législative, j'ai déposé un amendement au PLF 2025 afin d'exonérer de taxe foncière les propriétaires pauvres dans les Outre-mer. 4% des propriétaires vivent en-dessous du seuil de pauvreté dans l'Hexagone contre 32% à La Réunion. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Main dans la main le bloc central et le Rassemblement national ont voté contre cette mesure de justice sociale enchaînant les approximations dans leurs prises de parole, montrant ainsi leur méconnaissance de nos territoires.



Alors que le gouvernement préfère envoyer les CRS en Martinique et baisser le budget Outre-mer, le Rassemblement national confirme son mépris pour les Outre-mer et pour La Réunion. Toutes celles et ceux qui n'arrivent pas à payer leur taxe foncière, sont obligés de quitter leur case familiale, subissent la pression des promoteurs sauront s'en souvenir.



Perceval Gaillard

Député de La Réunion