Macron : "vous me devez votre élection"

Le 3 juillet 2024, le père d' Emmanuel Macron déclare : "sa décision de dissoudre n’est pas venue du résultat des élections européennes. Il m’en avait parlé deux mois plus tôt. Il estimait que l’Assemblée nationale était devenue ingouvernable". Au-delà de cette curieuse gouvernance parentale, cela signifie que le Président avait mûrement travaillé une stratégie de reconquête d’une majorité "gouvernable". Il lui restait à saisir le moment tactique de renvoyer les Députés devant le peuple (Photo : www.imazpress.com).

Les Européennes vont lui servir de prétexte (selon son confident de père). Annonce de la dissolution le 9 juin; Décret de convocation dans les heures qui suivent; dépôt de candidature du 12-16 juin; élections 30 juin et 7 juillet. La surprise était totale : maîtrise de la décision politique, du calendrier restreint et, même, de la campagne électorale. "Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation."

Le peuple, tant sollicité et adulé, ne lui donne pas de majorité renforcée. Pourtant, il avait mis en gage sa sincérité : "… je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027 , soyez certains d'une chose : ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant, ma seule vocation est de vous servir."

La clarification a eu lieu. Le Président a échoué dans ses objectifs. Il devait partir. Les arrangements ne sont pas à la hauteur de la situation critique.

Imaginez si au soir des élections législatives, les 190 députés NFP étaient partis à l’Elysée signifier à Macron sa lettre de démission.

Le peuple aurait applaudi. Mais en jouant au jeu de Macron, on a fini par singer le modèle. C’est la République des technocrates : des gens qui passent des bonnes fréquentations aux destinées de l’Etat. Sans complexe, il leur fait la leçon dans un communiqué : "Les partis politiques de gouvernement ne doivent pas oublier les circonstances exceptionnelles d’élection de leurs députés au second tour des législatives. Ce vote les oblige." Bien évidemment, lui n’a pas failli à ses obligations du 2e tour de la Présidentielle en 2017 et 2022.

Ary Yee-Chong-Tchi-Kan