Majoration de vie chère pour les retraites des fonctionnaires d’État: le gouvernement écarte la Réunion !

La suppression de l’Indemnité Temporaire de Retraite (ITR) a été décidée en 2008 ; mise en œuvre progressivement sur 20 ans, nous nous rapprochons maintenant de la date de sa disparition pure et simple. Cette indemnité sert à compenser la vie chère propre à de nombreux territoires ultramarins.

Face aux protestations de l’époque, le gouvernement s’était engagé à mettre en œuvre à l’horizon 2024 un dispositif de remplacement de l’ITR. Nous y sommes !

Coup de théâtre, à la faveur de la dernière loi de finance votée par 49.3 à l’Assemblée Nationale, nous découvrons que si une disposition est bel et bien mise en place pour les territoires du Pacifique et Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte et la Réunion en sont écartés.

Il semblerait que la réalité de la vie chère ici ait échappé à l’observation du gouvernement actuel…C’est inacceptable.

La Ministre déléguée chargée des outremers est en visite dans notre département à compter du mardi 14 mai. Nos organisations syndicales entendent l’interpeller au cours de cette visite à l’occasion d’une audience que nous allons lui demander.

Nous l’interrogerons sur cette discrimination et y défendrons nos revendications d’une égalité de traitement et donc la nécessité qu’une mesure compensatoire à la suppression de l’ITR, ouverte à l’ensemble des fonctionnaires, soit également créée à la Réunion.

Si c’est possible dans le Pacifique, ça l’est aussi dans l’Océan Indien.



Nous appelons également tous les collègues à se rassembler devant la préfecture à l’occasion de cette visite. La date et l’heure de ce rassemblement seront annoncées ultérieurement.