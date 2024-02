Marie Guévenoux, nouvelle ministre déléguée chargée aux Outre-mer

L'ensemble des membres élus de la CCI Réunion se joignent à moi pour présenter nos sincères félicitations à Marie Guévenoux pour sa nomination en qualité de ministre déléguée chargée aux Outre-mer. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans le contexte particulier de ce début d’année 2024, les entreprises et les acteurs économiques de l'Outre-mer ont besoin d'un soutien substantiel de la part de l'État pour relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement.

Président de l’association des CCI des Outre-mer, il me tient à cœur de lui présenter les caractéristiques particulières et la fragilité des entreprises de nos territoires et poursuivre ainsi le travail déjà bien engagé."

Pierrick Robert

Président de la CCI Réunion