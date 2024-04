Marquage des produits de construction : une nouvelle victoire du "Réflexe Outre-mer"

Le Parlement européen vient de réviser à une très large majorité (505 pour, 40 contre et 78 abstentions) le Règlement européen sur les produits de construction. Grâce à cette nouvelle législation, les produits de construction mis sur le marché dans les Régions Ultrapériphériques auront la possibilité d’être exemptés des exigences du marquage européen « CE ».

Le Député réunionnais Stéphane Bijoux souligne que cette adaptation concrétise une mesure annoncée par le Gouvernement dans sa feuille de route du Comité interministériel pour les Outre-mer (CIOM) en juillet 2023 : "Sous l’impulsion du Gouvernement et avec notre mobilisation au sein des Institutions Européennes, c’est un nouvel engagement qui est tenu pour les Outre-mer, en cohérence avec le cap tracé par le Président Emmanuel Macron pour le développement de nos territoires. Cette démarche a été fortement soutenue par Marie Guévenoux dès sa prise de fonction au Ministère des Outre-mer."

Selon le Député ultramarin, cette adaptation de la législation marque aussi une nouvelle victoire du "Réflexe Outre-mer" qu’il défend au Parlement européen depuis 2019 pour une meilleure prise en compte des réalités locales et pour la valorisation des atouts ultramarins.

Stéphane Bijoux pointe l’abstention des Députés du Rassemblement national lors du vote final en session plénière : « L’adaptation des normes européennes aux réalités locales est une demande forte du monde économique et en particulier du secteur de la construction qui est confronté à la hausse des prix du fret et des matériaux. Ce vote démontre une nouvelle fois l’imposture et le mépris de l’extrême droite pour nos territoires ultramarins. »

Stéphane Bijoux le redit : "Nous avons besoin d’Europe. Une Europe qui prend en compte nos réalités locales et qui confirme son rôle de partenaire indispensable du développement économique et de l’insertion régionale à La Réunion et dans tous les Outre-mer que je défends au Parlement européen".