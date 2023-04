Marylise Léon deuxième Femme dans l'histoire de la CFDT

Après Nicole Notat, qui fut la première Femme à occuper le poste de secrétaire générale d'une organisation syndicale en France, et de la CFDT de 1992 à 2002. Alors que ce mercredi, Laurent Berger a annoncé son départ à la tête de la CFDT, fonctions qu'il occupera encore jusqu'au 21 juin, soit un peu de plus de 10 ans (novembre 2012 à juin 2023). Et désigne comme prévu Marylise Léon pour le succéder, en accord avec son bureau. La secrétaire adjointe devient ainsi la deuxième Femme dans l'histoire de la CFDT à prendre les rênes du premier syndicat de France.

De cette actualité, nous voyons enfin entrer par la grande porte du syndicalisme Français deux Femmes en cette année 2023. Sophie Binet désignée au congrès de la CGT dernièrement et Marylise Léon au sein de la CFDT prochainement.

La CFDT et la CGT sont les deux syndicats les plus puissants et les plus représentatifs en France. À leurs têtes bientôt, deux Femmes à forte conviction, portant ainsi les valeurs du syndicalisme au plus haut niveau.

Syndicalisme réformiste

Cependant à la CFDT, depuis sa création, elle plonge ses profondes racines dans un syndicalisme humanisme, proche des travailleurs, favorable au dialogue social sans compromission, efficace pour défendre le quotidien de chacun.

Organisation syndicale qui agit encore pour l'amélioration de la qualité de vie au travail, pour l'amélioration des conditions de sécurité et à l'augmentation des salaires et des pensions pour tous, en un mot un syndicalisme de proximité et à l'écoute. Surtout une opposition ferme contre cette réforme des retraites dont un refus au passage à l'âge de la retraite à 64 ans. Dont ce sont les mêmes qui trinquent à chaque fois.

D'ailleurs, la nouvelle patronne de la CFDT qui sera nommée le 21 juin, le jour de la fête de musique aura la lourde tâche de consolider l'unité syndicale et de préparer le défilé du 1er mai qui s'annonce exceptionnel en nombre de manifestants.

Larg' lo son so ra byin gayar po lo 1er mai

Mais, en attendant le 21 juin, jour de l'intronisation de la secrétaire générale Marylise Léon et le jour de la fête de la musique. Des concerts de casserolade générale se sont organisés un peu partout en France depuis la décision du conseil constitutionnel de valider la réforme, dont les 64 ans l'âge de départ à la retraite.

C'est ainsi que la musique des casseroles accompagnent aussi bien le président que les ministres lors de leurs déplacements, pour dénoncer cette réforme des retraites brutale et impopulaire. Un moyen d'attirer l'attention de nos gouvernants sur la crise et malaise sociale qui creusent chaque jour de plus en plus des inégalités et de pauvreté dont personne ne semble entendre.

Un chemin long et ardu, que Marylise Léon doit emprunter. Chemin, Ô combien rempli d'espoir d'un avenir meilleur aux travailleurs, retraités et aussi pour que la CFDT reste le premier syndicat de France. Tout en suggérant à Joël Dalleau de la CFDT Réunion que les deux défilés du 1er mai, au nord et au sud se déroulent pour une fois aux sonorités des tambours Malabars, kayamb, roulèr, piker, grosse caisse, bobre, triangle ... Histoire d'innover le mode de nos revendications dans la bonne humeur et dans la convivialité que les bruits des casseroles.

Jean Claude Comorassamy