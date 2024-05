Message de soutien aux Réunionnais en Nouvelle-Calédonie et appel au calme et à la stabilité

En qualité de Président du Conseil départemental de La Réunion et de Président de la commission Outre-mer de l'association Département de France (ADF), j'exprime ma profonde préoccupation face aux tensions actuelles en Nouvelle-Calédonie et j'adresse tout mon soutien aux Réunionnais résidant sur le territoire. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

C’est avec une attention particulière que je suis les événements récents qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie, et je tiens à assurer nos compatriotes de notre plein soutien dans ces moments difficiles.



J'appelle à un retour au calme et à la stabilité dans la région. Il est impératif que la sécurité de tous les habitants et la préservation de l'ordre public soient garanties.

Je salue l'arrivée prochaine des renforts des forces de l'ordre.

J'exhorte toutes les parties concernées à reprendre le dialogue et à chercher des solutions pacifiques et durables aux désaccords actuels, dans l'ordre public.



Dans l’esprit de fraternité et de solidarité qui unit nos îles, nous espérons voir un apaisement rapide de la situation et la reprise d’un climat de paix et de confiance pour tous les habitants.



Cyrille Melchior

Président du Conseil Départemental de La Réunion

Président de la commission Outre-mer de l'Association Département de France