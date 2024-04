Michaël Crochet, colistier de Régions et Peuples Solidaires

Dans son Appel fondateur du 31 mai 2022, le PaRé a défini ainsi le socle de son projet politique : l’autonomie la plus large pour la Réunion dans le cadre de la République française, un projet réunionnais visant à placer les Réunionnais.es, et toutes celles et ceux qui partagent notre communauté de destin, au cœur des processus de décision affectant le développement humain, économique, social et culturel de leur péi et une méthode de démocratie participative avec laquelle toutes les forces vives seront mobilisées et fédérées autour de cette belle aventure émancipatrice.

Le 11 mars 2023, le PaRé devient membre observateur de Régions et Peuples Solidaires (R&PS), organisation politique qui fédère quatorze partis politiques « régionalistes », progressistes, pro-européens et écologistes de l'Hexagone et notamment : l’Union Démocratique Bretonne, le Mouvement Région Savoie, le Partit Occitan, Femu a Corsica, Unitat Catalana, Euskal Herria Bai.

Dans le droit fil d’un parcours qui s’inscrira dans le temps long, le Parti rényoné annonce ce jour la candidature de Michaël Crochet, Colistier de dix-sept autres candidats R&PS, en 27ème position sur la liste Europe Territoires Écologie (ETÉ) menée par Guillaume Lacroix, Président du Parti Radical de Gauche.

Pour une Europe qui protège, pour dépasser l’Europe des Etats et construire une Europe fédérale des peuples et des Régions, pour la reconnaissance juridique de la diversité culturelle et linguistique de l’UE et de ses langues régionales...tels sont en autres les fondamentaux d’ETÉ (PRG, R&PS, le Mouvement des Progressistes et VOLT France) qui parleront aux Réunionnais.es soucieux d’ouvrir enfin l’ère de la dignité et de la responsabilité pour nout péi.

Ti pa ti pa n’arivé !