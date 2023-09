Mise au point concernant la SPL Estival

C’est avec consternation que la Région Réunion a pris connaissance des derniers épisodes concernant la SPL Estival. Force est de constater que l’on assiste, malheureusement, à un "scénario catastrophe" qui avait été annoncé. Un rappel des faits s’impose. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Sollicitée courant août 2021 pour approuver la transformation de la SEM Estival en SPL, la Région Réunion, actionnaire à hauteur de 5 %, prenant acte des divergences au sein de la CIREST, a refusé de délibérer en ce sens.

La Région Réunion a constamment rappelé sa position : le refus de la nomination d’un PDG rémunéré cumulant les fonctions de Président et de Directeur Général. La Région a d’ailleurs acté ce principe dès son assemblée plénière du 20 juillet 2021 et l’a appliqué à l’ensemble des organismes extérieurs qu’elle préside.

Force est de constater le gâchis provoqué par le choix de la CIREST d’installer un PDG rémunéré à la tête de la SPL malgré les mises en garde qui avaient été faites. Il est manifeste qu’aucune vérification n’a été faite quant à l’adéquation du profil et du parcours de cette personne avec sa capacité à exercer les fonctions de direction et de gestion d’une société engageant le sort de plus d’une centaine d’employés et la mobilité des usagers.

Il appartient aujourd’hui à ceux qui ont pris cette décision d’assumer leurs responsabilités. Ils doivent prendre les mesures nécessaires pour la préservation des emplois au sein de la SPL Estival et pour la continuité du service public des transports sur le territoire de l’intercommunalité. C’est avec cette double préoccupation que la Région Réunion suit l’évolution de ce dossier avec la plus grande attention.