Mobilisation du 7 septembre face au coup de force d’Emmanuel Macron

Le président de la République met en grave danger la démocratie française en refusant le résultat des urnes et un gouvernement du Nouveau front Populaire vainqueur des élections législatives au soir du 07 juillet 2024 (Photo : AFP)

Depuis deux mois, nous assistons aux tergiversations d’un homme qui ne se résout pas à l’évidence : sa politique a été désavouée par les Françaises et les Français qui se sont massivement déplacés dans les bureaux de vote.

Notre île ne fait pas exception : les citoyennes et les citoyens réunionnais se sont mobilisés pour barrer la route à une vague brune incarnée par le Rassemblement National et ses alliés. Et ils l’ont fait non pas en élisant des candidats « Macron compatibles » mais en choisissant majoritairement le programme clair et les candidats sincères du Nouveau Front Populaire.

Au-delà du vote, dans l’urne beaucoup de citoyennes et de citoyens se sont engagés sur le terrain : collage d’affiches, meetings, distributions de tracts, porte-à-porte, ce fut pour beaucoup d’entre eux, un baptême du feu militant dans une campagne exceptionnelle dans sa si courte durée et son intensité. Durant ces quelques semaines de campagne, un élan a été créé par la rencontre de populations qui jusqu’à présent évoluaient chacune dans leur coin au mieux résignées, au pire dégoûtées.

Cet élan est le carburant d’une citoyenneté éclairée qui reprend son destin en main. Parmi elle, les plus jeunes électeurs ont largement répondu à l’appel.

Aujourd’hui c’est à nouveau la jeunesse qui pousse un cri, un cri de rage car elle ne comprend pas, à juste titre, que l’on puisse bafouer à ce point les principes fondamentaux de notre démocratie, à commencer par le vote et le respect de la volonté populaire.

Les organisations de jeunesse, l’Union Étudiante et l’Union syndicale lycéenne ont lancé un appel pour une grande mobilisation le 07/09 contre ce dernier coup de force d’Emmanuel Macron, inédit dans la Vème République, source d’incertitude démocratique et d’instabilité institutionnelle.

Nous, forces de gauche composant le Nouveau Front Populaire à la Réunion, nous joignons nos forces aux organisations de jeunesse et répondons présents à leur appel afin de leur montrer que leur vote ne sert pas à rien, que leur mobilisation doit se poursuivre et être encouragée pour transformer l’essai vers une citoyenneté renouvelée et populaire.

A cette fin, nous donnons rendez-vous aux électrices et électeurs du Nouveau Front Populaire ainsi qu’à l’ensemble des forces politiques, associatives, syndicales se reconnaissant dans les combats menés par ce dernier, au Marché forain de Saint-Pierre le samedi 07 septembre à partir de 8h.