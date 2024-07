Mobilisons-nous contre le RN!

Dimanche prochain faisons à nouveau front contre le climatoscepticisme, contre la haine, contre l’intolérance, contre la violence, contre la stigmatisation et contre la ségrégation. (Photo photo RB imazpress )

Faisons front solidairement pour les 3,3 millions de françaises et de français binationaux et binationales, pour les 50% de femmes de ce pays, pour les personnes racisées que nous sommes ou dont nous partageons l’inquiétude, pour les personnes LGBT, pour les associations environnementales et d’aide à la personne inquiètes pour l’avenir de leurs activités! Faisons front aussi pour la sauvegarde de notre environnement!

Nous dénonçons la stratégie abjecte du RN qui, après avoir longtemps délaissé les questions environnementales, fait maintenant de la dénonciation d’une supposée "écologie punitive" sa nouvelle arme électorale. Quelle honte pour ce parti dramatiquement à côté des enjeux environnementaux et climatiques!

Nous rappelons que le président du RN s’est prononcé à plusieurs reprises contre le Pacte Vert qui a pourtant permis de booster les ambitions climatiques de l’Union européenne avec des objectifs comme la réduction de 55 % des émissions nettes d’ici 2030 par rapport à 1990, la fin des ventes des véhicules thermiques neufs à l’horizon de 2035, ou encore l’objectif de 42,5 % d’énergies renouvelables d’ici six ans. Ces avancées significatives seraient menacées si l’extrême droite parvenait à une percée. Nous rappelons également que de nombreuses associations environnementales tirent la sonnettes d’alarme sur l’approche industrielle et extractiviste catastrophique concernant les espaces naturels comme les forêts.

A l’heure oú les derniers rapports du GIEC nous incitent à des politiques de sobriété, le RN , démago, estime qu’il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre sans modifier nos modes de vie.

Laisser le RN accéder au pouvoir serait synonyme de régression sur le plan de l’écologie. Le danger est réel.

Mobilisons-nous contre le RN!

Votons pour les candidats du NFP!

Les Verts de l’Ouest

Nila Radakichenin, adjointe aux affaires scolaires St-Paul

Michel Clémente, adjoint à la transition écologique St-Paul

Mélissa Cousin, vice-présidente à la Mobilité durable Territoire de l'Ouest, conseillère municipale à la biodiversité St-Paul