Mobilisons-nous pour une société résolument humaine à La Réunion !

Dans un contexte mondial de crises multiples, marqué par la montée des populismes et des discours de haine, de guerres, nous devons avoir le courage de nous battre pour dénoncer ces dérives et agir concrètement sur le terrain. Il est de notre devoir de nous élever contre ces idéologies rétrogrades et de défendre avec force les valeurs de tolérance, de solidarité et de progrès qui font la richesse de notre territoire, de notre île marquée par son histoire humaine douloureuse. (Photo Photo /www.imazpress.com)

Face à ces défis, nous devons promouvoir avec vigueur un modèle de développement alternatif, fondé non pas sur le profit, mais sur la valeur sociale ou environnementale soucieuse de l’intérêt général et porté par nos principes et valeurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), nous œuvrons au sein de toutes ses familles, associatives, coopératives, mutualistes, fondations et entreprises solidaires depuis plusieurs siècles. Nos modèles sont des espaces de démocratie d'action du quotidien, car ils émanent directement de citoyens qui ont choisi de se rassembler pour défendre une cause, porter un projet, régler un problème, expérimenter des solutions ou encore exprimer une indignation.

Cette approche, ancrée dans notre histoire et nos traditions, place l'humain au cœur de ses préoccupations. Elle favorise des initiatives sociales et économiques locales, respectueuses de l'environnement et soucieuses du bien-être de tous.

Notre conviction est qu'il est possible d'améliorer concrètement la vie quotidienne des citoyens tout en préparant un nouveau modèle de société dans lequel chacun devient acteur de sa propre destinée et de celle de notre pays. Nous appelons à co-construire un nouveau contrat social et politique dont notre pays a besoin dans une Europe politique et sociale renforcée capable d'agir pour un monde solidaire.



L'ESS est souvent méconnue du grand public, mais représente pourtant, notamment par ses associations, un pan essentiel de notre économie locale, tant sur le plan de l'emploi (+26 000 salariés, soit 16% de l’emploi privé régional ) que des services rendus à la population : crèches, aide à domicile, enseignement culturel, activités périscolaires, accueil des mineurs, sports, insertion, solidarité, santé, social, etc. Elles sont ancrées dans les réalités de nos territoires et favorisent l'engagement citoyen.

L'ESS regroupe plus de 220 000 établissements en France, dont 16 000 associations à la Réunion, plus de 20 000 salariés et 137 000 bénévoles, et joue un rôle essentiel en répondant aux urgences sociales, climatiques et territoriales, en assurant au quotidien la solidarité et les services de base pour les populations les plus vulnérables. Mais des politiques publiques exacerbant la peur de l’Autre et réduisant les aides aux plus nécessiteux pourraient gravement nuire à son fonctionnement et compromettre cette solidarité.

Partout où l'extrême droite a pris le pouvoir, elle s'en est prise aux actions menées par l'ESS, fragilisant ainsi ce monde et pouvant entraîner une menace pour la cohésion sociale et notre vivre ensemble.

Ensemble, redessinons les contours d’une économie plus humaine, durable et juste, au service du bien commun. L’ESS nous montre la voie pour devenir tous acteurs, de notre devenir collectif et de notre bien vivre ensemble.

Réunionnais.es, l'heure est venue d'agir. Le 7 juillet mobilisons-nous, votons pour construire ensemble une société plus juste, plus durable et plus fraternelle et défendre la démocratie, les libertés individuelles et publiques. C'est l'avenir de notre île, de notre jeunesse, de Toutes et Tous, qui se joue ici et maintenant.

L’ESS lé in potomitan koézyon sosial Laréunyion. Lé la pou prézèrv nout viv ansanm, pou mazine in shomin pou domin. Vive La Réunion sociale et solidaire !

Frédéric SALVAN Président du Mouvement Associatif de La Réunion

Frédéric ANNETTE Président de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de La Réunion