Mon péi bato fou

Les dernières élections ont porté les force de gauche au premier plan de la représentation nationale. En dépit de ces résultats, et refusant de reconnaître ses défaites cuisantes, Emmanuel Macron commet un déni inédit de démocratie. Après 50 jours de tâtonnements en tous genres, et avec l’autorisation de Marine Le Pen, il a réussi à nommer un nouveau Premier Ministre en la personne de Michel Barnier. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Issu de la droite libérale et radicale, celui-ci est en charge de poursuivre la politique de destruction sociale menée depuis 2017. À n’en pas douter, ce nouveau gouvernement n’aura rien de nouveau à nous proposer, sinon à reconduire le copinage avec les plus aisés et la casse des plus fragiles.

J’appelle les Réunionnaises et les Réunionnais à la plus grande vigilance quant au devenir de nos intérêts ultramarins. Nous devons organiser notre résistance avec le soutien des parlementaires de gauche.

Notre destin n’a jamais été aussi incertain. Il est loin le siècle des lumières où la France était à la proue d’une Humanité prônant des valeurs de liberté de conscience, de justice sociale et de fraternité universelle. Nous sommes devant une seule évidence, celle de renverser le tyran.

Olivier Hoarau, Président de ANSANM