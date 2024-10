Monsieur le Ministre de la Fonction publique, vous êtes le ministre de la dysfonction publique

En ce moment même, à deux pas de notre Hémicycle, des centaines de défenseurs du service public sont venus porter la colère de tout un pays, stupéfait par vos annonces désastreuses (Photo : rb/www.imazpress.com)

Comment faire faire des économies à l’Etat ? Certainement pas en supprimant des services essentiels.

Comment faire faire des économies au système de protection sociale ?

Certainement pas en imposant trois jours non rémunérés aux fonctionnaires malades et en réduisant leurs indemnités.

Vous êtes le ministre de la dysfonction publique.

Cette stigmatisation acharnée à l’encontre des serviteurs de la nation met en danger une société toute entière. La présence sur son lieu de travail d’un agent malade est un facteur d’épidémie, d’autant plus lorsqu’il est question d’accueillir du public. Les fonctionnaires hospitaliers, toujours en première ligne, pourront en témoigner.

Vous qui adulez le secteur privé, vous n’êtes pas sans savoir que 70% des entreprises financent les jours de carence de leurs salariés. Mais nulle trace dans

votre projet d’une quelconque mesure compensatoire pour les fonctionnaires en arrêt maladie. Ils étaient déjà mal payés et mal considérés, vous choisissez maintenant de les insulter.

Aider les gens à bien exercer leur métier est moins vendeur que de les pointer du doigt. Alors plutôt que de vous attaquer aux causes qui engendrent les absences, vous faites le choix de fragiliser toujours plus l’état de santé des agents publics et de ceux qui sont à leur contact.

Monsieur le Ministre, nous voulons vivre dans un pays dans lequel les personnes n’ont pas peur de se soigner, et sont mêmes encouragées à le faire. Mais plus vos amis d’extrême-droite vous applaudissent, plus votre gouvernement tombe dans la surenchère la plus crasse.

Après votre loi immonde visant à mettre à la rue les personnes les plus précaires, vous vous parez une nouvelle fois de votre plus beau costume de démolisseur public. Avec à la fin, une fois de plus, les Français comme seules victimes.

Quelle est la prochaine étape ?

Les agents publics sont votre cible, dont acte. Et bien Monsieur le Ministre, merci de bien vouloir nous indiquer à quelle échéance vous prévoyez l’euthanasie de ces fainéants de fonctionnaires. Je vous remercie.