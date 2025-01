Motion de censure : la voie de la responsabilité face aux enjeux de notre territoire

Face aux défis économiques et sociaux qui secouent notre pays, à l’angoisse des Françaises et des Français face aux difficultés et incertitudes toujours plus importantes au quotidien, le Parti socialiste a fait le choix de ne pas voter la motion de censure.

Cette décision, prise après plusieurs semaines de négociations avec le Gouvernement pour obtenir des avancées concrètes pour nos concitoyens, s'inscrit dans une démarche de responsabilité, en réaffirmant son rôle d’opposant et sans pour autant rompre avec le programme NFP : il se met en position de peser les futures décisions parlementaires pour offrir des solutions plus justes aux Français.

La plus symbolique est la remise en question de la réforme des retraites qui avait été adoptée par 49.3 et pour laquelle le Premier Ministre a annoncé l’ouverture d’une conférence avec les partenaires sociaux et la possibilité d’une nouvelle loi. C’est le retour au dialogue social et le PS y veillera !

Parmi les engagement qui ont été obtenus, nous retenons ceux-ci :

- Le renforcement du budget pour l’Outre-mer,

- La revalorisation de toutes les pensions et retraites,

- La préservation des postes à l'école dans l’Éducation nationale

- La création ou le maintien de 18.000 postes dans les hôpitaux

- L’annulation des mesures de déremboursement des consultations médicales et des médicaments

L’amélioration de l’accès au logement

La création d’un impôt supplémentaire pour les ultra riches et des mesures de lutte contre l’évasion fiscale

Le débat sur les budgets 2025 s’ouvre dès la semaine prochaine. Les parlementaires socialistes seront vigilants pour la concrétisation de ces engagements mais aussi à faire améliorer des solutions notamment sur la pouvoir d’achat et la transition écologique.

Pour ce qui concerne la situation réunionnaise, nous priorisons les combats de lutte renforcée contre la vie chère et les monopoles, contre la violence et pour l’éducation et serons particulièrement attentifs aux crédits alloués aux Outre-mer qui devront permettre de faire face aux doubles crises mahoraises et calédoniennes sans dégrader le soutien aux autres territoires ultramarins.

La fédération réunionnaise du Parti Socialiste