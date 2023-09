Mutation des fonctionnaires de police : la continuité d’un combat collectif

Le Parti Socialiste réunionnais tient à saluer l'affectation de la soixantaine de policiers qui seront de retour sur leur île natale après des années de service dans l’Hexagone.

Ces nouveaux effectifs consolideront les équipes en place et seront un atout précieux pour garantir la sécurité de nos familles. Après avoir passé plus d'une décennie loin de leur île natale pour certains, ils reviennent avec une expérience et un engagement essentiel pour notre département.

Nous notons également l'application des Centres d'Intérêts Matériels et Moraux (CIMM) qui a permis aux fonctionnaires réunionnais de retrouver leur île. Cette avancée, portée avec détermination par notre ancienne députée et ministre, Éricka Bareigts, est le fruit d'un travail acharné aux côtés d'associations, de syndicats, de familles et d'agents de la fonction publique.

Ce qui paraît exceptionnel aujourd’hui avec le retour de ces 63 nouveaux agents doit devenir la norme à l’avenir. Grâce à ces efforts collectifs, de nombreuses familles ont enfin pu se retrouver dans la joie.

Nous resterons vigilants pour que cette avancée se pérennise et se développe à l'avenir.

La Fédération Socialiste de La Réunion