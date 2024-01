Nomination de Attal : c’est kif kif bourricot

Oui, on a changé de Premier Ministre ; Oui on a changé de nom ; Oui on a changé de personne ; Oui on a changé de génération ; mais après ? Ce sera toujours la même politique. (Photo photo RB imazpress)

Ce nouveau Premier Ministre a soutenu et voté tous les textes de l’ancien gouvernement.

Gabriel Attal n'est pas vraiment un nouveau mais bien un macroniste da la première heure et il est comptable de tout le bilan de Macron.

C’est une vertèbre de la colonne vertébrale de la politique de la macronie. Il n’y a rien à attendre. Ce sera toujours de toute façon Macron qui va dicter la conduite au nouveau Premier Ministre qui ne sera qu’un porte parole.

D’ailleurs et dans un souci d’économie, le Président devrait supprimer Matignon et installer son chef du gouvernement à l’Elysée !!

Par ailleurs, même si je ne regrette pas Elisabeth Borne, je trouve particulièrement irrespectueuse la façon dont Emmanuel Macron l’a remerciée. C’est en effet par un tweet que le chef de l’Etat a annoncé avoir accepté la démission forcée de sa Première Ministre !!!

C’est encore une fois la démonstration de la légèreté avec laquelle le Président de la République assume sa haute fonction. C’est le style d’une nouvelle génération qui a peu d’égards pour le savoir vivre dans notre société. C’est un homme totalement déconnecté de la vie quotidienne et très éloigné des relations humaines.

Il est nécessaire que le Premier Ministre indique à la Représentation Nationale sa feuille de route et qu’il se soumette à un vote de confiance.

Si pas de vote, mon groupe déposera une motion de censure.

Jean-Hugues Ratenon

Député de La Réunion