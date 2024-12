Nomination de François Bayrou : la nécessité d’écouter enfin les Français

J’adresse mes salutations républicaines à François Bayrou, nommé Premier ministre. Par cette nomination Emmanuel Macron a finalement désigné un membre du camp macroniste. Une nomination qui ne fait que confirmer l’aveuglement et la surdité de notre président. Sénèque disait : “l'erreur est humaine, persévérer est diabolique”. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Notre République doit pourtant sortir d’une impasse causée par 7 années d’un macronisme déconnecté.

Le président de la République persiste à nier les messages que les électeurs lui ont adressés lors des élections européennes puis des législatives. Dernier message qu’il a lui-même souhaité après sa décision irréfléchie de dissoudre l’Assemblée nationale. Ces élections ont placé le Nouveau Front Populaire en tête - sans lui faire gagner les élections cependant - et auraient dû conduire à la nomination d’un ou d’une Première ministre de gauche.

Ce n’est toujours pas le cas aujourd’hui. Issu du MODEM, le futur gouvernement de François Bayrou doit avoir conscience qu’il n’échappera pas à la remise en cause de la politique économique et sociale mise en œuvre depuis 2017.

Les principales préoccupations des Français restent inchangées : pouvoir d’achat, petites retraites, services publics - notamment la santé, l'éducation, protection des citoyens... Elles sont encore plus vives pour les Réunionnais.

Le Parti Socialiste choisit le dialogue parce qu’il se veut responsable dans l’intérêt général. Nous avons fait des propositions constructives qui n’ont pas été entendues par Michel Barnier.

Le Premier ministre François Bayrou, s’il veut répondre aux inquiétudes des Français, doit avoir une méthode différente. Il doit donc s’éloigner d’Emmanuel Macron qui porte une lourde responsabilité dans la crise actuelle, recourir d’abord au dialogue et donc ne plus utiliser le 49.3. Il ne peut ignorer l’instabilité politique et l’ambiance anxiogène où nous a amené le président de la République. Et donc de persister dans l’erreur.

A l’image des Françaises et des Français, des Réunionnaises et des Réunionnais qui ont voté contre la politique macroniste, nous nous opposerons à toute tentative de continuité de celle-ci.

Audrey Bélim Sénatrice de La Réunion