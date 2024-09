Nomination de Michel Barnier : tout ça pour ça

Deux mois après le vote d’une majorité de Français pour le projet du NFP, Emmanuel Macron nomme à Matignon un ancien ministre des gouvernements Balladur, Juppé, Raffarin et Fillon ! Tout ça pour ça... L'ancien monde reste donc au pouvoir, malgré l’élan progressiste et la volonté de changement exprimés par les Français et les Réunionnais. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Michel Barnier va-t-il poursuivre la politique d’Emmanuel Macron ou sera-t-il la marionnette de la Droite et des Républicains ? Peut-être les deux... Nous le verrons très vite. Dans les deux cas, une motion de censure s’imposera.

En attendant, je constate comme tout un chacun qu’Emmanuel Macron est allé au bout de son hold-up démocratique.

Je continuerai, moi, de porter la voix de celles et ceux qui, à la Réunion, ont été volés et dépossédés de leur vote par Emmanuel Macron et ses complices. Je continue de lutter contre le mépris de la démocratie et contre cette politique antisociale qui lie la droite et l’extrême-droite, à laquelle la majorité a dit non !

Émeline K/BIDI

Députée de la Réunion