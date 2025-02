Non à la taxe sur la diffusion de musique pendant les obsèques

C'est avec stupeur et consternation que nous apprenons l'accord national survenu entre la SACEM et les fédérations des pompes funèbres pour augmenter de 5 euros le coût des funérailles afin de payer les musiques diffusées pendant ces moments privés et douloureux.

Attachés aux droits d'auteurs et à la protection de la création artistique, nous avons toujours soutenu le droit des artistes à être rémunérés justement. Cependant dans le cadre des obsèques qui sont des événements privés touchant à l'intime il n'y a aucune raison de les considérer comme des moments publics à visée commerciale. Ce sont les familles qui décident de jouer de la musique, de chanter ou de passer des morceaux chers aux défunts.

De plus à La Réunion au-regard des conditions socio-économiques d'une grande majorité de la population cela résonne comme une double peine et risque d'empêcher l'accès à des obsèques dignes pour certaines familles.

Dès demain je vais envoyer un courrier au Ministre des Outre-mer pour qu'à minima La Réunion et les Outre-mer soient épargnés par cette nouvelle taxe injuste.

Perceval Gaillard

Député de La Réunion