Non au 2ème 49-3 : une dérive autoritaire et antisociale, ce gouvernement doit être censuré

L' Union des Forces Progressistes de La Réunion dénonce avec la plus grande fermeté le déclenchement, par Michel Barnier, de l'article 49-3 pour imposer l'adoption du Projet de loi de Finances 2025.

Ce nouvel acte de passage en force, le 24e 49-3 depuis l'élection d'Emmanuel Macron, constitue une atteinte grave aux principes démocratiques élémentaires.

Le recours à cet outil constitutionnel démontre l'incapacité de ce gouvernement à rassembler une majorité parlementaire sur ses orientations. Ce déficit de légitimité est patent et renforce la crise de confiance profonde qui mine nos institutions.

Au-delà de la méthode autoritaire, le contenu de ce budget 2025 est une insulte à la justice sociale et à l'équité.

Les mesures antisociales qu'il contient, qu'il s'agisse de nouvelles coupes dans les services publics, de régressions en matière de solidarité ou d'un désengagement de l'État vis-à-vis des territoires les plus vulnérables, frapperont de plein fouet les classes populaires et les ultramarins, déjà durement éprouvés par une inflation galopante et des conditions de vie de plus en plus précaires.

Le gouvernement persiste dans une voie antisociale, autoritaire et irresponsable, sous la seule responsabilité d'Emmanuel Macron.

Celui-ci doit tirer les conséquences de cette impasse politique qu'il a lui-même orchestrée et reconnaître que son programme, rejeté par une majorité de Français, est inapplicable dans ce contexte de défiance généralisée.

L'Union des Forces Progressistes de La Réunion appelle à la censure immédiate de ce gouvernement. Il est temps que le Nouveau Front Populaire, qui incarne une véritable alternative progressiste, soit appelé à gouverner afin de restaurer la justice sociale, la démocratie et le respect des territoires, y compris ceux d'outre-mer. Nous réaffirmons notre détermination à défendre les intérêts de

La Réunion et des Réunionnais face à ce gouvernement qui a fait le choix de l'injustice et de l'autoritarisme. L'Union des Forces Progressistes de La Réunion reste mobilisée pour construire un avenir basé sur la solidarité, l'équité, la justice sociale et la dignité.

Avec la co-signature de : Karine Lebon, députée de la 2e circonscription Émeline K/Bidi, députée de la 4e circonscription Jean Hugues Ratenon, député de la 5e circonscription Frédérik Mayo, député de la 6e circonscription Perceval Gaillard, député de la 7e circonscription Évelyne Corbière, sénatrice