Nou lé in ta la cendre

L'histoire de l'humanité révèle une tendance persistante de l'homme à s'élever au-dessus de Dieu, adoptant une illusion de puissance dès qu'il accède à quelque pouvoir que ce soit. Tel un tyran s'auto-proclamant divin, il se perçoit comme le détenteur ultime de la force et de l'autorité (Photo d'illustration : AFP)

Cette arrogance démesurée transcende les frontières nationales et s'exacerbe surtout chez les dictateurs.

Sous cet orgueil démesuré, l'homme devient insensible à toute référence à Dieu, rejetant la morale et reniant sa propre condition d'être humain. Qu'il soit un leader politique ou un simple citoyen, il se courbe devant le pouvoir, prêt à tout sacrifier pour son avancement social. Une fois parvenu à une parcelle de ce pouvoir, il s'enorgueillit, convaincu de détenir les rênes de l'univers.

Ces autoproclamées divinités, malgré leur obstination à laisser une marque, sont peu à peu oubliées. Seuls demeurent dans nos mémoires ceux qui ont servi Dieu avec un dévouement désintéressé envers leurs semblables, éclairant ainsi le chemin de la piété et de l'humilité, tels que notre regretté abbé Pierre ou Mère Teresa.

Nout ti ,peï la Réunion, terre de religion, nous ne devons pas nous laisser ébranler par les oiseaux migrateurs venus d'ailleurs, arborant des airs moralisateurs sur nos pratiques spirituelles, nos valeurs et nos traditions enracinées dans notre foi (...).

Cependant, il est regrettable de constater que de plus en plus de Réunionnais se laissent influencer, croyant à présent que la réussite se trouve dans le matérialisme, le pouvoir et l'argent, reléguant ainsi Dieu au rang d'une notion obsolète. Ils adoptent alors, comme le reste du monde, une vision matérialiste, centrée sur la compétition et l'individualisme, qu'ils considèrent comme un progrès pour l'humanité.

Ce mercredi des cendres, l'Église invite symboliquement tous les catholiques à marquer leurs fronts de cendre, c'est un rappel poignant de notre nature éphémère et de notre humble origine. Ni richesse ni patrimoine ne nous octroient un statut supérieur, notre devoir réside dans la conversion, l'abandon des péchés et le détachement des biens matériels. Nous sommant aussi de nous soumettre à notre destin de poussière, de reconnaître notre fragilité face à la majesté divine de Dieu notre père des cieux, le créateur.

La foi chrétienne nous exhorte à l'humilité, pilier fondamental de notre condition humaine, et cela malgré les critiques et les persécutions.

Que chacun, médite sur sa propre insignifiance et s'efforce de vivre dans la lumière de la vérité, s'éloignant des illusions de grandeur pour embrasser la simplicité de l'humilité.

Georges Donald Potola