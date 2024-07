En premier lieu, nous remercions les quelques 6000 électeurs de la 1ère circonscription qui nous ont accordé leur confiance lors du premier tour des élections législatives, dimanche dernier. Nous leur exprimons ici notre gratitude et notre reconnaissance.

En peu de temps, nous avons proposé une alternative crédible autour des valeurs qui nous sont chères : l’autorité, la responsabilité et la préservation de notre bien-vivre ensemble.

Comme nous l’avons déclaré lors de nos précédentes interventions, la situation politique nationale et locale est inédite.

Nous nous retrouvons aujourd’hui devant deux blocs : un bloc de gauche et un bloc d’extrême droite. C’est le choix des électeurs, ce choix doit être respecté !

La population a exprimé son désarroi et sa détresse, nous devons évidemment accepter cette expression démocratique. Aussi, par respect pour les électeurs qui ont fait confiance à notre projet, nous leur disons que : "nous ne trahirons pas nos valeurs, nos principes et leur vote".

Dès lors, dimanche prochain, dans le secret de l’isoloir et en leur âme et conscience, nous invitons les Dionysiennes et les Dionysiens à faire leur propre choix pour La Réunion et pour la France.

Pour notre part, nous poursuivrons notre engagement pour le respect et l’honneur de Saint-Denis, et de La Réunion.

René-Paul VICTORIA

Éline HUBERT

Candidats aux élections législatives 1ère circonscription