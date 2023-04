Agriculture péï : "Nous nous détruisons"

Certes les canniers doivent pouvoir vivre de leur agriculture. Comme tout un chacun. Mais encore une fois, que leur laisserons-nous ? Depuis longtemps, les écologistes de l’île, et idem du côté d’Oasis Réunion, notre Collectif de Citoyens pour notre changement de modèle agricole, tirent la sonnette d’alarme quant à l’utilisation de ces produits écocides qui empoisonnent notre terre, nos rivières, notre océan, et qui favorisent et font accroître le taux de maladies notamment de cancers dans notre population. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Est-ce que la santé des Réunionnais-es passe au second plan ? Nous savons et les institutions, les canniers le savent aussi que ces pesticides sont dangereux pour nous et aussi pour eux-mêmes qui sont les premiers exposés. Pourquoi ne pas leur proposer immédiatement une autre alternative ? Ne disons-nous pas que « la santé n’a pas de prix » ?

Nous nous devons aujourd'hui d’adopter une posture d’immédiateté, le bonheur humain c’est-à-dire l'Écologie au quotidien ça se pratique immédiatement et n’attend pas le nombre des années. Ni les belles pages avec de belles images que nos institutions impriment sur du papier glacé. Payé avec nos impôts. Donc, années qui s’écoulent sans cette ré-evolution agricole.

Les cultures intensives, dans lesquelles ces produits pénètrent et ces mêmes produits que nous consommons sont en train de nous détruire. Bien sûr qu’il faut nourir et manger et pour cela aider rapidement nos planteurs.

Bien sûr que leur reconversion doit être accompagnée et humainement et financièrement et techniquement, bien sûr que nous devons accélérer ce plan départemental AGRI PÉI 2030 en tenant compte aujourd’hui de cette sécheresse qui menace toute l’ile, du réchauffement climatique qui n’est plus une lubie des écologistes mais une vraie réalité qui change déjà nos vies, et de cette gigantesque crise énergétique, terriblement inflationniste, qui frappe déjà La Réunion de plein fouet.

Non, nous ne sommes pas prêts ni ici ni ailleurs à accélérer la protection du climat. Donc, les planteurs ont obtenu une dérogation pour l’utilisation de ce dangereux herbicide.

Les alternatives qui ont été citées ne seront pas mises en œuvre, exemple aider financièrement le désherbage à la main ! Car si désherbage il y a il faut que l’agriculteur puisse payer la main-d’œuvre c’est pour cela que nous demandons aussi un RSE (Revenu pour Sauvetage Environnnemental) qui est attribué automatiquement à tout Agriculteur qui passe en bio certifié.

Nous savons qu’à La Réunion, nous dépendons à 80 % des importations. Que se passe-t-il si bato i rant pu ? Nous battrons-nous pour des rouleaux de papier ? Nous entretuerons-nous pour du riz ? Cela pourrait nous arriver puisque comme le reste du monde, nous ne serons pas épargnés.

Aidons nos agriculteurs pour qu’ils fassent pousser des fruits et légumes en quantité et les vendre à un prix accessible pour tous les habitants. Aidons nos agriculteurs pour qu’ils puissent élever des animaux avec des produits azotés péi et non pas du soja du Brésil. Nous ne pouvons plus laisser dire que le bio est réservé aux ménages aisés. L’alimentation saine c'est pour nous tous !

Libérer nos terres aussi, et il y a des pistes connues, stopper la réalisation de grandes surfaces et favoriser l’agriculture paysanne, etc. Si les freins existent, les solutions aussi, et les leviers sont connus. Déjà entre 500 et 600 agriculteurs en AB certifiée sur l'île !

C’est certain aussi qu’il y a une réflexion à mener sur la culture de la canne dépendante des subventions, des engrais, des pesticides tous importés. Le politique doit avoir le courage de mettre tout ça sur la table et toujours et encore prévoir des mesures d’accompagnement.



Nous, Oasis Réunion, proposons de réunir tous les acteurs pour réfléchir et décider ensemble planteurs, élus, institutions, canniers, chambres consulaires, syndicats, consommateurs, étudiants-es, parents d’élèves, consomacteurs-trices, pour aller vers plus de qualitatif et plus de diversité. Demain sera trop tard.

Il s’agit de l’avenir de notre agriculture et encore une fois de notre alimentation locale qui doit être autonome et autosuffisante. Et porteuse de santé…

Rendons-nous à la visioconférence d’OR (Oasis Réunion) du samedi 22 avril 2023. Inscription par texto pour transmission de votre e-mail au 0692 38 53 91. Merci.

Yvette DUCHEMANN

Co-porte parole Oasis Réunion