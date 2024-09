Nouveau gouvernement : on continue la politique libérale qui fracture notre pays

Après 61 jours d’attente et de luttes d’influence entre les Macronistes et les Républicains; et ces derniers jours entre le Président de la République Emmanuel Macron, l’ancien Premier ministre Gabriel Attal et l’actuel Premier ministre Michel Barnier, nous connaissons depuis samedi soir la composition du gouvernement. C’est le gouvernement des battus du 7 juillet avec presque autant de ministres macronistes que de ministres républicains. C’est le gouvernement le plus à droite depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017. On continue la politique libérale qui fracture notre pays (Photo www.imazpress.com)

Pour le ministère des Outre-mer, François-Noël Buffet ne s’est pas particulièrement distingué dans le passé sur les questions ultramarines.

Alors que dans le même temps, les plafonds de dépenses prévisionnels pour l’examen du Projet de loi de Finances prévoient une baisse de 200 millions d’euros pour la Mission Outre-mer, ce qui n’est pas acceptable.

200 millions d’euros, c’est moins de crédits pour le logement, moins de crédits pour les aides économiques aux entreprises, moins de crédits pour la continuité territoriale, moins de crédits pour les collectivités territoriales…

Les Réunionnais comme les Ultramarins ne sont pas responsables de la situation budgétaire. Les responsables sont le Président de la République Emmanuel Macron, ses différents Premiers ministres et Bruno Le Maire. Il est scandaleux que nous devions payer pour les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises et aux plus riches alors même qu’ils n’en avaient pas besoin.

Rapporteur de la Mission Outre-mer pour avis, je serai au combat pour défendre les intérêts des Réunionnaises et des Réunionnais, m’opposer à toute baisse des crédits de la Mission Outre-mer et remettre au coeur du débat le sujet de la vie chère.

Philippe Naillet



député de la 1ère circonscription de La Réunion