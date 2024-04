Nouvel an Tamoul

En cette nouvelle année tamoule, alors que nous célébrons le passage à l'année 5125, nous sommes appelés à réfléchir sur le sens profond de Krodhi, la colère. Dans un monde où les défis semblent s'accumuler et où la colère peut parfois prendre le dessus, il est crucial de se rappeler que chaque nouvelle année est une invitation à la transformation et à l'espoir (photo rb/imazpress.com)

Chaque nouvel an est une promesse renouvelée de possibilités infinies. C'est un moment où nous pouvons choisir de laisser derrière nous les fardeaux du passé et d'accueillir avec gratitude les opportunités offertes par le futur.

Dans cette période de transition, alors que nous aspirons à un monde meilleur, il est essentiel de puiser dans notre spiritualité et notre foi pour trouver la force et l'inspiration nécessaires. Que cette nouvelle année soit pour nous tous un voyage spirituel empreint de paix, de compassion et de compréhension mutuelle.

Puissions-nous, ensemble, transcender les frontières de la colère et de la division, pour embrasser la lumière de l'espoir et de la réconciliation.



Que cette année soit le début d'une ère de compréhension, de tolérance et d'amour universel, où chaque individu est honoré dans sa diversité et sa singularité.

Que cette nouvelle année tamoule soit le début d'une ère où règnent la solidarité, la bienveillance et la coopération, créant ainsi un monde où chaque être humain trouve sa place dans un tissu social harmonieux et épanouissant !

Puthandu Nal Vajztukkral

Isabelle Latchimy