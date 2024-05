Nouvelle-Calédonie : "nous déplorons le déferlement de violences commis dans le Grand Nouméa"

Actuellement en déplacement en Nouvelle-Calédonie, Hervé Mariton, Président de la FEDOM, ne peut que déplorer, avec sidération et tristesse, le déferlement de violences inédit commis la nuit dernière dans le Grand Nouméa.

Des commerces ont été pillés, des industries ont été brûlées.

Nous témoignons de notre profonde solidarité à l’endroit des chefs d’entreprises calédoniens, de leurs salariés et de leurs familles.

Nous adressons notre profonde reconnaissance aux forces de l’ordre et aux forces de sécurité intérieure, qui, au péril de leur vie, s’évertuent de maintenir l’ordre public et de protéger les personnes et les biens.

Nous formulons le vœu que le sens de la responsabilité individuelle et collective permette au Caillou de retrouver rapidement la voie d’une sortie de crise qui a trop duré.

Le Président de la FEDOM (Fédération des Entreprises des Outre-mer) et les membres du Conseil d’Administration