Nouvelle Calédonie : voilà ce qu’il se passe quand on joue avec le feu !

Des affrontements violents ont éclaté en Nouvelle-Calédonie. Au cœur de la crise se trouve un projet de loi constitutionnelle visant à ouvrir le corps électoral provincial, ce qui est déterminant pour la composition des assemblées des trois provinces et du Congrès.

Ce projet de loi a été adopté dans la nuit du mardi 14 mai par les députés de la majorité gouvernementale, du Rassemblement national et des Républicains. En votant cette réforme, ils bafouent les aspirations légitimes du peuple calédonien.

Nous déplorons les quatre morts et compatissons à la douleur des familles. Tout cela aurait pu être évité si le gouvernement avait écouté les demandes de la population.

Les Accords de Nouméa, signés en 1998, représentent une étape cruciale dans le processus de décolonisation et de reconnaissance des droits du peuple calédonien. Ils ont instauré un cadre de gouvernance basé sur le respect mutuel et le dialogue entre les différentes communautés. Aujourd’hui, ces accords sont menacés par une réforme constitutionnelle qui semble ignorer les désirs et les voix des Calédoniens.

La situation est extrêmement tendue. Les manifestations et les rassemblements se multiplient, reflétant le désespoir et la détermination de la population à défendre ses droits et son avenir.

Le spectre d’un conflit interne, entre Kanak et Caldoches, n’a jamais été aussi réel. Le risque de guerre civile est omniprésent, et il est impératif que le gouvernement français prenne la mesure de cette réalité.

Le gouvernement doit écouter et respecter la voix du peuple calédonien. Il est temps de renouer avec l'esprit des Accords de Nouméa et de chercher des solutions concertées, basées sur le dialogue et la coopération. Jouer les apprentis sorciers avec l’avenir de la Nouvelle-Calédonie est non seulement irresponsable, mais dangereusement incendiaire.

La paix et la stabilité de l’archipel sont en jeu, et il est crucial d’agir avec prudence et discernement.

Rémy Bourgogne

Pour le Mouvement Réunionnais