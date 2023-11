NRL : mettre fin aux dérives financières

Il y a un an, alors que la Région annonçait vouloir finir la NRL, EELV Réunion demandait, à contre-courant de l'opinion publique, une pause sur ce chantier pharaonique. En effet, nous rappelions que tant que la partie déjà construite de la NRL n'était pas payée, et au vu du montant astronomique (un milliard d'euros supplémentaires!) exigé par les grands groupes, il était risqué de continuer l'aventure avec un nouveau viaduc dont la construction durera des années et qui rajoutera un milliard d'euros au coût final. (Photo NRL secteur grande chaloupe , photo Sly imazpress)

Ce qui vient de se passer à la Région, ce 3 novembre en plénière, confirme la justesse de nos craintes.

Certains membres de la majorité régionale ne semblent pas prendre la mesure de la gravité des risques financiers. Ericka Bareigts et son groupe ont raison la collectivité doit en priorité et impérativement provisionner une somme conséquente pour faire face aux nombreux avenants présentés par Bouygues-Vinci et Eiffage, mème si les élus actuels ne portent pas la responsabilité initiale de projet.

Car la NRL, comme nous l'avions prédit, s'avère être un gouffre financier et nous savons que si nous ne mettons pas fin aux dérives financières, il n'y aura jamais, à La Réunion, d'alternatives ferroviaires à l'automobile.

L'Etat porte une responsabilité dans ce fiasco. Car c'est bien le gouvernement Fillon qui a accepté de revenir sur les engagements pris en

2007, (Accords de Matignon signés entre Dominique de Villepin et Paul Verges) et de transférer les financements publics du tram train vers une route pharaonique sur la mer.

Ce sont bien les gouvernements successifs qui ont accepté de soutenir ce projet, en ignorant les avis des instances environnementales, en acceptant de déroger à la protection d'espèces menacées, ou, comme Jean Castex, en acceptant de financer partiellement un nouveau viaduc en mer.

La véritable question est de savoir ce que nous voulons à l'horizon 2030: persister dans une solution routière ou bien passer à une mobilité durable, alternative à la voiture.

EELV Réunion fera une proposition aux Etats Généraux de la Mobilité en faveur de dispositifs décarbonés de transports en commun.

Le Conseil Politique Régional

EELV Réunion