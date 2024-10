Olivier Faure en visite à La Réunion pour encourager la désunion à gauche ?

Le PLR (Pour La Réunion) s’étonne vivement de l’attitude du premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, actuellement en visite à La Réunion. Bien qu'il prône l’union de la gauche au niveau national au sein du Nouveau Front Populaire, sa démarche ici sur notre île se révèle contradictoire, voire déconcertante. Comment justifier un appel national à l’union de la gauche tout en ignorant, localement, les principaux acteurs de cette union, dont le PLR ? (Photo : www.imazpress.com)

Cette incohérence se traduit par l’absence totale de concertation avec des représentants politiques clés de la gauche à La Réunion. Ni la présidente de Région ni le secrétaire général du PLR n’ont été sollicités pour un échange, malgré notre rôle central et prouvé dans la stratégie d’union de la gauche, particulièrement lors des récentes échéances électorales.

Le PLR a, en effet, démontré à maintes reprises son engagement pour une union de la gauche la plus large possible dès le premier tour des élections. Lors des dernières échéances électorales, européennes et législatives, la coalition au sein de laquelle évolue le PLR a su rassembler massivement les Réunionnaises et Réunionnais autour des valeurs de progrès social et de justice, validant notre stratégie d’union. En écartant le dialogue avec nos représentants, Olivier Faure fait planer le risque de divisions inutiles et contre-productives sur notre territoire, qui ne peuvent que fragiliser la gauche locale.

Comme l’a lui-même affirmé Olivier Faure : "À chaque fois qu’on divise la gauche, au bout, c’est la défaite." Nous faisons nôtre citation et appelons le Parti socialiste à agir avec cohérence et responsabilité. Que les conditions d’un dialogue et d’un travail concertés soient rapidement restaurées dans l’intérêt de La Réunion.

Gageons que la ligne défendue par le principal opposant d’Olivier Faure au sein de son parti, Nicolas Mayer-Rossignol, qui est défavorable au travail d’union au sein du Nouveau Front Populaire, ne devienne pas la ligne de la fédération locale du Parti socialiste.