Opposition à l’augmentation de la taxe de solidarité pour les billets d’avion (TSBA) pour l’Outre-mer

Un amendement du budget de l'État pour 2025, adopté définitivement jeudi 6 février, prévoit l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) pour tous contre l’avis de la Commission Mixte Paritaire (CMP) qui voulait exempter les ultramarins. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

En compensation, le gouvernement prévoit un financement supplémentaire de 14 millions d’euros de L’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM). Cependant, il s’agit là d’une compensation en trompe l’œil alors que les ultramarins sont loin d’être tous éligibles à un soutien de LADOM.

Concrètement, les billets d’avion vont augmenter de 5 euros à 32 euros pour les vols en classe économique. C'est une répercussion de plus de l'adoption du budget de l'État pour 2025, alors qu’en 2024 une augmentation de la Taxe sur les infrastructures de longue distance (TEILD) avait déjà été opérée par le gouvernement.

Ainsi, les billets d'avion vont augmenter encore un peu plus, pour la majorité de la population ultramarine. Cette augmentation de la TSBA aura un impact négatif sur les liaisons aériennes entre l’hexagone et l’Outre-mer en dégradant la continuité territoriale, réduisant l’attractivité touristique et impactant de manière néfaste les économies locales.

Le transport aérien est un vecteur de croissance économique essentiel pour nos collectivités territoriales. Le gouvernement fait le choix de la sanction par une taxation déraisonnable.

Ainsi, le gouvernement ne fait que reprendre d’une main aux Outre-mer ce qu’il donne de l’autre.

Philippe Naillet

Député de La Réunion 1ère circonscription