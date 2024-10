Place publique adopte définitivement "le réflexe Outremer" !

C'est par l'intermédiaire de Thomas Pellerin-Carlin, député Place publique fraîchement élu au parlement européen le 9 juin dernier, que les référents des territoires d'Outremer du mouvement politique ont appris la nouvelle ! En effet, ces 5 et 6 octobre, à la Réole, ville de la banlieue bordelaise, Aurore Lalucq et Raphaël Glucksmann, les deux co-présidents de Place publique ont invité tous leurs adhérents et sympathisants à un week-end de débats en guise de rentrée politique (Photo AFP)

cours de ces rencontres, un temps d'échange animé par le duo, Christophe Estève, candidat réunionnais aux élections européennes sur la liste de Raphaël Glucksmann et Anaïta David, néo calédonienne, référente nationale de Place publique jeune, s'est déroulé en présence du député européen, Thomas Pellerin-Carlin.

Trois sujets avaient été sélectionnés pour cette heure de débat, la vie chère, la continuité territoriale et l'autonomie énergétique. Les participants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ont pu exprimer, tour à tour, leurs positions dans un échange riche et constructif.



C'est à l'issue de ce débat, en format double, visioconférence et en salle, que Thomas Pellerin-Carlin a annoncé aux référents ultramarins que Place publique et particulièrement Raphaël Glucksmann avaient décidé de prolonger les échanges de la campagne des européennes en invitant des représentants de nos territoires au parlement de Strasbourg pour des séances de travail.



Le "réflexe Outremer" est définitivement adopté chez Place publique !



Le rendez-vous est pris pour nos groupes locaux qui doivent à présent se structurer pour répondre à l'afflux de nouveaux adhérents et travailler les dossiers sur les spécificités et les attentes de nos territoires !



Le cap est clair : créer les conditions de l'émergence d'une grande force socio-démocrate écologiste, par le travail, la réflexion et les échanges multi partenariaux !





Christophe Estève

pour Place Publique Réunion