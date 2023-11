Pour la convergence européenne autour du "Réflexe RUP"

La grande famille des neuf Régions Ultrapériphériques (RUP) européennes s’est retrouvée à Tenerife aux Canaries pour la 28ème Conférence des Présidents des RUP, organisée par la Présidence des Îles Canaries.

Aux côtés notamment de la Commissaire européenne à la Cohésion Elisa Ferreira et du Ministre délégué aux Outre-mer Philippe Vigier, Stéphane Bijoux a tenu à rappeler que le Réflexe RUP, défendu dans son Rapport parlementaire sur une nouvelle Stratégie européenne pour les Outre-mer, a permis d’obtenir plusieurs victoires :

"Depuis 2019, nous avons collectivement réussi à ancrer le ‘Réflexe RUP’ au niveau européen. Du maintien des budgets de l’UE dédiés aux RUP à l’adaptation des grandes lois du Pacte Vert à nos réalités locales, en passant par la défense de nos régimes spéciaux comme le programme agricole POSEI : notre action a permis de consolider un engagement européen adapté, qui respecte les spécificités des Outre-mer".

Durant la séquence partenariale, Stéphane Bijoux a défendu la proposition d’un grand Plan européen pour la souveraineté alimentaire en Outre-mer, construit avec le monde agricole et les pêcheurs, qui permettrait de répondre aux défis locaux : sur les prix des importations des intrants agricoles ; sur la défense de la production locale « péi » ou sur l’adaptation des cultures au climat tropical et au dérèglement climatique.

Ce Plan permettrait de faire des RUP les premières régions d’Europe à concrétiser le modèle d’autonomie alimentaire.

Face aux urgences qui impactent les territoires ultramarins, le Député réunionnais a insisté sur "l’impératif de poursuivre le cap, en cohérence avec l’action portée par le Président Emmanuel Macron, par l’ensemble du Gouvernement et par la Délégation

française du groupe Renew Europe au Parlement européen."

Le Député a également souligné que « la Présidence réunionnaise de la Conférence des Présidents des RUP pour l’année à venir fournira une nouvelle opportunité de valoriser tous les atouts et les potentiels de La Réunion : une île Française et Européenne, ouverte

sur l’Océan indien et sur le Monde. Elle permettra aussi de mettre à l’honneur les Réunionnaises et les Réunionnais : nos produits péi, nos talents, nos initiatives locales, nos solutions et nos innovations."