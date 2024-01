Pour la reconnaissance immédiate de catastrophe naturelle pour l'ensemble des 24 communes de l'île

L'arrêté de catastrophe naturelle publié il y a quelques jours suite au passage de Belal sur l'île "oublie" 5 communes pour les inondations et coulées de boue. Sur ces 5 communes, 4 font partie de la 7ème circonscription : Saint-Leu, Trois-Bassins, Les Avirons et l'Étang-Salé. (Photo Perceval Gaillard photo RB imazpress)

Cette décision est d'autant plus incompréhensible qu'elle oublie des communes notoirement concernées par les glissements de terrain et autres coulées de boue. Ne serait-ce que depuis le passage du cyclone nous avons connu un glissement de terrain très important dans le quartier du Plate, dans les hauts de Saint-Leu ; des éboulis fréquents sur la route du Tévelave aux Avirons ; des coulées de boue aux Makes, dans les hauts de Saint-Louis. Par ailleurs un drame avait frappé une famille il y a quelques-années à l'Étang-Salé. Une telle tragédie ne doit plus jamais se reproduire d'autant plus que les risques sont parfaitement identifiés.



Dans ce contexte je demande aux services de l'État la RECONNAISSANCE IMMÉDIATE de catastrophe naturelle pour les inondations et coulées de boue DANS L'ENSEMBLE des 24 communes de l'île sans attendre la procédure CATNAT dite "classique" qui peut prendre beaucoup de temps."