Pour le Sgen-CFDT, il faut rafraichir la mémoire !

Les récentes mobilisations des élèves ont conduit à des réactions et des promesses concernant un calendrier climatique. Une belle avancée, si cela se concrétise en acte. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Du coté des personnels, le mutisme ne vaut nullement acceptation de la situation, mais simplement une résignation face à un sort qu’ils n’espèrent plus voir évoluer. Souffrir en silence est devenu la norme !



Le Sgen-CFDT alerte depuis longtemps les autorités compétentes sur l’urgence climatique à La Réunion. Notre déclaration liminaire au Conseil de l'éducation nationale du 24 novembre 2021 ou encore notre courrier au Recteur de l’époque en 2014, faisaient déjà état de la nécessité d'une école adaptée à l’augmentation des températures.



Néanmoins, nos multiples demandes de mise en place d’un calendrier climatique n’ont jamais abouti depuis notre première proposition de calendrier triennal reprise par le rectorat en 2003-2004. Faute de moyens financiers suffisants pour rénover entièrement les écoles, les collèges et les lycées, cette solution semblait être pour nous la réponse la plus adaptée à notre environnement.



Le Sgen-CFDT Réunion demande à nouveau aux décideurs l'installation ou le remplacement immédiat d'équipements dans toutes les classes de l'ile pour lutter contre la chaleur, la mise en place de structures adaptées pour la continuité des activités physiques et sportives, la réouverture du chantier pour un vrai calendrier climatique et un plan concret de réhabilitation du bâti en relation avec notre réalité et notre réalité ultramarine. L’avenir sera encore plus chaud, il est temps d’agir pour ne pas subir.

Le Sgen-CFDT Réunion