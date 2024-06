Le 9 juin 2024 les électeurs- électrices ont montré un désaveu de la politique austéritaire du Président de la République et de son Premier ministre Attal aussi de la classe politique réunionnaise. La Réunion, subissant durement l'inflation et une augmentation des prix à la consommation, la hausse de la facture EDF, l'augmentation des impôts, la réforme de l'assurance chômage et le travail des seniors. Des réformes injustes et impopulaires visant à satisfaire ses amis du Medef. Emmanuel Macron et Gabriel Attal et toute la macronie ont subi une sévère défaite.

Pour une alternative crédible aux droites, les forces de gauche doivent se rassembler au tour d’un projet social et écologique.

Pour un Front Populaire.