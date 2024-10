Pour une médiation de l'État dans le conflit social en cours à Albioma

En grève depuis le 17 octobre au soir, les salariés des centrales thermiques du Gol et de Bois-Rouge se battent pour défendre leur condition de travail et pour le maintien de leur statut. Ces revendications légitimes n'ont pour l'instant pas trouvé de réponse. Ce conflit a déjà eu des premières conséquences pour les planteurs qui ne peuvent plus livrer leurs cannes et pour une partie de la population qui a été privée d'électricité pendant 3 heures et a subi quelques délestages (Photo www.imazpress.com)

Si aucune réponse rapide n'est apportée aux salariés d'Albioma comme aux planteurs qui doivent être indemnisés par Tereos, la possibilité de voir le mouvement se durcir et s'élargir, notamment aux dockers, est très grande.

Il est donc urgent d'ouvrir une médiation de l'État auprès du ministère des Outre-mer afin de trouver une solution rapide et d'éviter des troubles sociaux beaucoup plus importants si rien n'est fait.

C'est la raison pour laquelle je compte interpeller aujourd'hui même le Ministre de l'Outre-mer sur ce sujet et me tiens à disposition des uns et des autres pour aider à trouver une solution rapide à ce dossier.

Perceval Gaillard

député de la 7ème circonscription