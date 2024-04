Pour une revalorisation digne de l'indemnité d'entretien par le Département

Depuis le 4 mars, date de ma rencontre avec la Fédération Nationale des Assistants Familiaux et de la Protection de l’Enfance (FNAF/PE), les problématiques rencontrées par les assistants familiaux m’ont été partagées et il est de mon rôle d’interpeller le Gouvernement. C’est pourquoi j’ai rencontré le 4 avril les conseillères parlementaires de la Ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, Mme Sarah El Haïry pour que la situation des assistants familiaux évolue (Photo : www.imazpress.com)

Le Syndicat des assistants maternels, des assistants familiaux et des accueillants familiaux de La Réunion (SAMFFA 974) m’a fait part de leurs revendications face auxquelles je ne peux pas rester les bras croisés. Ce ne sont pas moins de 800 assistants familiaux du Département qui se retrouvent aujourd’hui dans l’impasse et en situation de précarité pour faire face aux difficultés et charges nécessaires à l’exercice de leurs missions compte tenu de l’inflation. C’est une vocation et un engagement quotidiens que les assistants familiaux apportent aux enfants.

J’espère donc que le dialogue social avec l’autorité compétente leur donnera raison au regard de leur métier ô combien difficile mais ô combien important.

Une seule priorité : que leur indemnité d’entretien soit revalorisée. Comment justifier que 20 euros leur soit accordé quand d’autres départements comme la Guadeloupe octroient 36 euros par jour et par enfant ?

Quand on sait que la vie est 40% plus chère qu’ailleurs, il faut une politique volontariste pour accueillir dignement les enfants placés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Il est inadmissible de ne proposer qu’une revalorisation indemnitaire de 0.99 centimes malgré l’inflation grandissante.

La Fédération Nationale des Assistants Familiaux et de la Protection de l’Enfance soutient cette revendication : une revalorisation de l’indemnité s’impose pour aller jusqu’à un minimum de 25 euros pour compenser les frais engagés (hébergement, transport, soins) par les assistants familiaux.

Il est temps d’agir pour que l’indemnité d’entretien soit à la juste valeur des besoins des enfants. Il est donc urgent que le Conseil Départemental de La Réunion agisse afin de rétablir cette forte inégalité observée entre les Péiy d’Outremer !