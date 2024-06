Pourquoi la dissolution de l'Assemblée nationale ?

Résoudre l’impasse parlementaire, renforcer une majorité ou répondre à la crise politique et sociale actuelle ?

Ce mécanisme n'est pas seulement une procédure institutionnelle, c'est avant tout une opportunité offerte aux citoyens de renouveler ou de révoquer la confiance accordée à leurs représentants actuels.

Je comprends et partage la déception générale face à la politique actuelle. Nous sommes nombreux à ressentir que les décisions prises ne défendent pas les spécificités de notre département, et que la politique actuelle ne correspond pas toujours à nos attentes ni à nos besoins. Il est normal de se sentir frustré et de perdre confiance dans nos institutions.

Cependant, il est crucial de ne pas négliger ce qui se passe. La dissolution de l'assemblée n'est pas seulement une formalité, c'est une véritable occasion de se faire entendre et de dire clairement que nous souhaitons autre chose .

C'est l'opportunité de montrer notre désaccord avec les politiques actuelles et de réclamer un changement réel et tangible.

Permettre aux citoyens de renouveler ou révoquer leur confiance, c'est renforcer notre démocratie. C'est reconnaître que le pouvoir appartient au peuple et qu'il doit avoir les moyens de l'exercer pleinement. C'est également une manière d'encourager les élus à rester constamment à l'écoute de leurs concitoyens, à agir avec intégrité et à rendre des comptes sur leur mandat.

La dissolution de l'assemblée est une chance pour chacun de nous de participer activement à la vie politique, de faire entendre notre voix et de réclamer une politique qui défend réellement les intérêts de notre département. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion de montrer notre désapprobation et de demander des représentants qui agissent en accord avec nos valeurs et nos besoins.

La dissolution de l'assemblée est un outil puissant et nécessaire pour garantir que notre démocratie reste vivante et dynamique. Elle permet de s'assurer que nos représentants restent légitimes et en phase avec les attentes de ceux qu'ils représentent.

C'est pourquoi il est de notre devoir de saisir cette opportunité, de nous mobiliser et de faire entendre notre voix.

Isabelle Latchimy